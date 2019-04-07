Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Puan kaybına tahamüllü yok

Milli maçlar sebebiyle lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada evinde Demir Grup Sivasspor'a karşı kritik bir galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, aynı puanda bulunduğu MKE Ankaragücü önünde de kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor.

Derbi öncesi moral olacak

Haftaya 31 puanla 13. sırada giren teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi moral depolamayı da hedefliyor.

İlk maçı Ankaragücü kazanmıştı

Bu sezon deplasmanlarda gösterdiği kötü performansla dikkati çeken Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 13 lig müsabakasının sadece 1'ini kazanabildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 galip tamamlamıştı.

Kart sınırında bulunan isimler

Fenerbahçe'de bu mücadele öncesi Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler, MKE Ankaragücü karşısında sarı kart görmeleri durumunda, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.