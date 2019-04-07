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İşte FETÖ'den aranan 23 terörist listesi

İşte FETÖ'den aranan 23 terörist listesi

15 Temmuz hain darbe girişimi sonucu 23 FETÖ'cü firari için arama çalışmaları devam ediyor. Futbol, eğitim ve iş dünyasından tam 23 firari aranıyor.

Türkiye 15 Temmuz 2016'da, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu kişilerin darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.

İhanet girişimi, halkın sokağa çıkması ve TSK içindeki çoğunluğun destek vermemesi üzerine akamete uğradı. Bu cunta girişiminin bilançosu ise çok ağır olmuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan birçok şüpheli, yurt dışında bulunuyor.

Haklarında yakalama kararı olan Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Emre Uslu, Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Arif Erdem, Akın İpek'in yanı sıra örgütün medya, yargı, TSK, polis, eğitim ve iş dünyasındaki uzantıları da yer alıyor.

Aranan firariler şu şekilde:

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