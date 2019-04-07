Sudan'da protestoların şiddeti arttı göstericiler karargaha girdi

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e istifa çağrısı yapmak için toplanan göstericiler ordunun ana karargahının bulunduğu yerleşkeye girdi.

İç savaş ile mücadele eden Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da, protestoların dozu arttı. Son 4 aydır yapılan gösterilerin en büyüklerinden birine sahne olan başkent Hartum'da yüzlerce gösterici ilk kez ulusal ordunun merkez yerleşkesine girmeyi başardı.

Görgü şahitleri, bina etrafında toplanan protestocuların, orduya Beşir yönetimini devirmesi ve ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Polis göz yaşartıcı gaz kullandı

Kalabalığı dağıtmak isteyen polis, göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısı üzerine yapılan gösteri, aynı zamanda ülkede 1985'te kansız darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Cafer Muhammed el-Numeyri'nin devrilişinin yıl dönümüne denk geldi.

Beşir hafta içinde yaptığı açıklamasında ülkede siyasi ve ekonomik reformları hayata geçireceğini sözü verirken, eski başbakanlardan Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, Beşir’e yaptığı istifa çağrısını yinelemişti.

Grev ilan edildi

Sudan Meslek Odalarından yapılan açıklamada, yönetim geçici sivil bir hükümete teslim edilinceye kadar ülke genelinde genel grev ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, grevin yargı, mühendislik, tarım, veterinerlik, eğitim ve taşıma gibi özel ve kamudaki meslek gruplarını kapsadığı vurgulandı. Grevle birlikte Hartum'daki ulusal ordunun merkez yerleşkesi çevresinde protesto ve gösterilerin sürdürüleceğine dikkat çekildi.