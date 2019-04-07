HABER /  MAGAZİN

Özcan Deniz ve Aslı Enver İsrail'i salladı konsere 11 bin kişi katıldı

Özcan Deniz ve Aslı Enver İsrail'i salladı konsere 11 bin kişi katıldı

Sanatçı ve oyuncu Özcan Deniz, başrolünde yer aldığı İstanbullu Gelin dizisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İsrail'de konser verdi. Biletleri 300 dolardan satılan konsere 11 bin kişi katıldı.

Biletleri günlerce öncesinde tükenen konser, başkent Tel Aviv'deki Menora Mictachim Arena'da düzenlendi. Yoğun sevgi gösterileri arasında konserine başlayan Deniz, söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.İsrailli yetkililerin verdiği bilgiye göre, biletleri 300 dolardan satılan konsere 11 bin kişi katıldı.

Özcan Deniz, bu akşam yine Tel Aviv'deki Menora Mictachim Arena'da bir başka konser düzenleyecek.Konser sırasında Deniz'in İstanbullu Gelin dizisinde başrolü paylaştığı oyuncu Aslı Enver de sahneye çıkarak hayranlarını selamladı.Bu akşamki konsere de 11 bine yakın müzikseverin katılması bekleniyor.

Konseri iptal etme çağrısı yapılmıştı

İstanbullu Gelin dizisi sayesinde ciddi bir hayran kitlesine sahip Özcan Deniz'in İsrail'de konser vereceği aylar öncesinde kamuoyuna yansımıştı.Bu haberin ardından "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi, Deniz'den İsrail'deki konserini iptal etmesini istemişti.

BDS'den yapılan açıklamada, "İsrail Gazze'yi bombalarken ve her gün Filistinlileri öldürürken, İstanbullu Gelin'in bu ülkede yayınlanmasına izin vermeyin, konser davetini iptal edin" çağrısı yapılmıştı.

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolü paylaştığı İstanbullu Gelin, İsrail'de en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Dizi sayesinde Deniz ve Enver'in geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İsrail'deki turizm firmaları, İstanbullu Gelin'in çekildiği mekanlara turlar düzenlemeye başladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbullu Gelin'in yıldızları İsrail'i salladı! Özcan Deniz servetine servet kattı
Foto Galeri İstanbullu Gelin'in yıldızları İsrail'i salladı! Özcan Deniz servetine servet kattı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD medyasının iddiasına bakın! S-400'ler F-35'in bilgilerine ulaşabilir iddiası
ABD medyasının iddiasına bakın! S-400'ler F-35'in bilgilerine ulaşabilir iddiası
İşte FETÖ'den aranan 23 terörist listesi
İşte FETÖ'den aranan 23 terörist listesi
Sudan'da protestoların şiddeti arttı göstericiler karargaha girdi
Sudan'da protestoların şiddeti arttı göstericiler karargaha girdi
Ahmet Türk: tepki gösterdi.! Bu ne telaş, bu ne aymazlık
Ahmet Türk: tepki gösterdi.! Bu ne telaş, bu ne aymazlık
Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında
Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında
Tunç Soyer, mazbata alacağı tarihi verdi
Tunç Soyer, mazbata alacağı tarihi verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Havaist nereden kalkıyor? İstanbul Havalimanına ulaşım ücreti
Havaist nereden kalkıyor? İstanbul Havalimanına ulaşım ücreti
Başakşehir ve Konyaspor, 16. randevuda
Başakşehir ve Konyaspor, 16. randevuda
23 Nisan resmi tatili ne zaman üniversiteler tatil mi?
23 Nisan resmi tatili ne zaman üniversiteler tatil mi?
Topunu satıp Fenerbahçe’ye bağış yaptı
Topunu satıp Fenerbahçe’ye bağış yaptı
Samsung, Galaxy S10 5G modeli satışa sundu
Samsung, Galaxy S10 5G modeli satışa sundu
Şaban ayında 7 kez okunacak tesbihler neler?
Şaban ayında 7 kez okunacak tesbihler neler?
Haftanın şanslı günü cuma 8 - 14 Nisan 2019 Terazi Burcu Hande Kazanova
Haftanın şanslı günü cuma 8 - 14 Nisan 2019 Terazi Burcu Hande Kazanova
İstanbul Eskişehir hızlı tren saatleri-kaç dakika sürüyor?
İstanbul Eskişehir hızlı tren saatleri-kaç dakika sürüyor?
Yorumlar 4 yorum