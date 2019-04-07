İstanbullu Gelin'in yıldızları İsrail'i salladı! Özcan Deniz servetine servet kattı

Star TV'de ekrana gelen; Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolü paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da kendisine geniş bir hayran kitlesi yaratmayı başardı. Özellikle İsrail'de büyük bir beğeni ile takip edilen dizinin başrol oyuncuları da geçtiğimiz akşam İsrailli hayranlarıyla buluştu.