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Barcelona takipçisini yendi şampiyonluk için büyük adım attı!

Barcelona takipçisini yendi şampiyonluk için büyük adım attı!

İSPANYA La Liga'nın 31. haftasında lider Barcelona, sahasında oynadığı maçta en yakın rakibi Atletico Madrid'i 2-0 yenerek puan farkını 11'e çıkardı.

Nou Camp Stadı'nda oynanan Barcelona-Atletico Madrid maçının kader anı, henüz 28. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atılan Diego Costa olayı oldu.

Costa, bir faul pozisyonunun ardından baş hakem Jesus Gil Manzano'ya söylediği sözlerden dolayı kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.


İkinci yarı Barcelona'nın art arda yakaladığı gol pozisyonlarını Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak başarılı kurtarışlarıyla önledi.

Maçın 85. dakikasında Luis Suarez'in golüyle öne geçen Barcelona, 87. dakikada Lionel Messi ile skoru 2-0'a getirerek sahadan galip ayrıldı.

Puan farkı 11 oldu

Bu sonuçla lider Barcelona puanını 73'e çıkartırken, ikinci sıradaki Atletico Madrid 62 puanda kaldı.

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