23 Nisan şarkıları-en çok paylaşılan 23 Nisan şarkı sözleri

23 Nisan şarkıları, en çok söylenen paylaşılan ve bilinen 23 Nisan şarkı sözleri haberimizde olacak 2019 yılında 23 Nisan salı gününe denk geliyor. Bu güne çoşku katacak en çok söylenen bilinen 23 Nisan şarkıları ve sözlerini sizler için bir araya getirdik.
23 Nisan şarkıları, 23 Nisan en çok söylenen bilinen 23 Nisan şarkılarını sizler için derledik. Bugün çocukların bayramı, en özel en güzel en şanlı günlerden biri. Yurt genelinde binlerce çocuk bu çoşkulu günü şarkılarla eğlencelerle kutladı. Biz de bu özel güne daha da çoşku katmak için 23 Nisan şarkılarını ve şarkı sözlerini hazırladık.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ ÖNEMİ: Bu bayram, TBMM’nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935’te 23 Nisan Millî Bayramı’yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 1927’de ilan ettiği ve ilki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 23 Nisan’ın Türkiye’de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920’de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmış olmasıdır.
Bugün 23 Nisan Hep Neşeyle Doluyor İnsan Şarkı Sözü
Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk’ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
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23 Nisan Geldi Neşeliyiz Çocuklar Şarkısı Sözleri
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay
23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar
23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar
Atamızdan armağan işte bize bu bayram
Atamızdan armağan işte bize bu bayram
Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim
Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim
Atamızın izinde beraber yürüyelim
Atamızın izinde beraber yürüyelim
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay
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23 NİSAN şarkı sözleri
Elele verelim tral lal lal la
Güneşe erelim tral lal lal la
Şarkılar söyleyelim haydi çocuklar. (2 )
Yıldızlar uyansın gülüşümüzden
Çiçekler boyansınlar sevincimizden
Rengarenk bayram olsun 23 Nisan
Elele verince Tral lal lal la
Güneşe erince tral lal lal la
Şarkılar söyleyince haydi çocuklar
Yıldızlar uyandı gülüşümüzden
Çiçekler boyandılar sevincimizden
Rengarenk bayram oldu, 23 nisan
(İSTEMİHAN TAVİLOĞLU)
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23 NİSAN TÜRKÜSÜ Sözleri
Geldi çocuklar hey hey 23 Nisan
Yüca Atam’dan hey hey bize armağan.
Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.
Nakarat( Ulusuma güç veren ,saltanatı deviren
Sevgi ;barışı getiren budur 23 Nisan.
Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.
Coşkumuz vardır hey hey,mutluyuz bugün
Kara bulutlar hey hey yok oldu o gün
Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey
(SEFAİ ACAY)
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23 Nisan Marşı Sözleri
23 Nisan kutlu olsun
Sevinin çocuklar
Övünün büyükler
23 Nisan mutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese mutlu olsun.
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23 Nisan
Pırıl pırıl mavi gök
Aydın yüzlü çocuklar
Çiçek açtı her taraf
Köyde kentte düğün var
23 Nisan geldi. Lay lay lay lay.
23 Nisan geldi.
Türk ulusu egemen oldu
Düşmanları yurttan kovdu
Sultanlık bu gün son buldu
Sevinin övünün çocuklar
23 Nisan geldi. Lay lay lay lay.
23 Nisan geldi.
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23 Nisan
Sanki her tarafta
Var bir düğün
Çünkü en şerefli
En mutlu gün
Bugün
Yirmi üç nisan
Hep neşeyle
Doluyor insan.