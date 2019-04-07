23 Nisan şarkıları-en çok paylaşılan 23 Nisan şarkı sözleri

23 Nisan şarkıları, en çok söylenen paylaşılan ve bilinen 23 Nisan şarkı sözleri haberimizde olacak 2019 yılında 23 Nisan salı gününe denk geliyor. Bu güne çoşku katacak en çok söylenen bilinen 23 Nisan şarkıları ve sözlerini sizler için bir araya getirdik.

23 Nisan şarkıları, 23 Nisan en çok söylenen bilinen 23 Nisan şarkılarını sizler için derledik. Bugün çocukların bayramı, en özel en güzel en şanlı günlerden biri. Yurt genelinde binlerce çocuk bu çoşkulu günü şarkılarla eğlencelerle kutladı. Biz de bu özel güne daha da çoşku katmak için 23 Nisan şarkılarını ve şarkı sözlerini hazırladık.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ ÖNEMİ: Bu bayram, TBMM’nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935’te 23 Nisan Millî Bayramı’yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 1927’de ilan ettiği ve ilki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 23 Nisan’ın Türkiye’de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920’de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmış olmasıdır.

Bugün 23 Nisan Hep Neşeyle Doluyor İnsan Şarkı Sözü

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk’ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

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23 Nisan Geldi Neşeliyiz Çocuklar Şarkısı Sözleri

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay

23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar

23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar

Atamızdan armağan işte bize bu bayram

Atamızdan armağan işte bize bu bayram

Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim

Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim

Atamızın izinde beraber yürüyelim

Atamızın izinde beraber yürüyelim

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay

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23 NİSAN şarkı sözleri

Elele verelim tral lal lal la

Güneşe erelim tral lal lal la

Şarkılar söyleyelim haydi çocuklar. (2 )

Yıldızlar uyansın gülüşümüzden

Çiçekler boyansınlar sevincimizden

Rengarenk bayram olsun 23 Nisan

Elele verince Tral lal lal la

Güneşe erince tral lal lal la

Şarkılar söyleyince haydi çocuklar

Yıldızlar uyandı gülüşümüzden

Çiçekler boyandılar sevincimizden

Rengarenk bayram oldu, 23 nisan

(İSTEMİHAN TAVİLOĞLU)

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23 NİSAN TÜRKÜSÜ Sözleri



Geldi çocuklar hey hey 23 Nisan

Yüca Atam’dan hey hey bize armağan.

Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.

Nakarat( Ulusuma güç veren ,saltanatı deviren

Sevgi ;barışı getiren budur 23 Nisan.

Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.



Coşkumuz vardır hey hey,mutluyuz bugün

Kara bulutlar hey hey yok oldu o gün

Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey

(SEFAİ ACAY)

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23 Nisan Marşı Sözleri

23 Nisan kutlu olsun

Sevinin çocuklar

Övünün büyükler

23 Nisan mutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese kutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese mutlu olsun.

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23 Nisan

Pırıl pırıl mavi gök

Aydın yüzlü çocuklar

Çiçek açtı her taraf

Köyde kentte düğün var

23 Nisan geldi. Lay lay lay lay.

23 Nisan geldi.

Türk ulusu egemen oldu

Düşmanları yurttan kovdu

Sultanlık bu gün son buldu

Sevinin övünün çocuklar

23 Nisan geldi. Lay lay lay lay.

23 Nisan geldi.

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23 Nisan

Sanki her tarafta

Var bir düğün

Çünkü en şerefli

En mutlu gün

Bugün

Yirmi üç nisan

Hep neşeyle

Doluyor insan.