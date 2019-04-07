Beşiktaş, ikinci yarının formda takımı Rizespor'a konuk oluyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maç, iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Ligin son 2 haftasında Atiker Konyaspor'u 3-2 ve Göztepe'yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Süper Lig'de 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 47 puanla 3. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde özellikle ikinci yarıda büyük bir çıkış yakalayan Çaykur Rizespor ise 34 puanla 10. sırada yer alıyor.

İkinci yarıda performansları iyi

Süper Lig'in ilk yarısında 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi alarak 26 puan toplayan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki 9 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci devrede 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan elde etti.

Sezonun ilk yarısını bir galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgiyle 12 puan alarak son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor ise ikinci devrede büyük bir yükselişe imza attı. İkinci yarıda 7 galibiyet ve birer beraberlik ile yenilgi alan Karadeniz ekibi, 22 puan toplayarak 10. sıraya kadar çıktı.

Burak Yılmaz gol peşinde

Beşiktaş'ın deplasmanda yapacağı karşılaşmada gözler Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.

Siyah-beyazlı ekibin devre arasında kadrosuna dahil ettiği Burak, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 6 gol kaydetti. 33 yaşındaki oyuncu, bu gollerin tamamını Vodafone Park'ta attı.

Deplasmandaki 3 maçı boş geçen Burak, bu şansızlığını Çaykur Rizespor karşısında kırmaya çalışacak.

Isimat-Mirin hazır

Sakatlığı geçen Nicolas Isimat-Mirin, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

Isimat-Mirin, sakatlığından dolayı Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında forma giyememişti.

Quaresma ve Medel ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma ve Gary Medel, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da sarı kart gördükleri takdirde 28. haftada Medipol Başakşehir ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecekler.