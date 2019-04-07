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AK Parti'li Ömer Çelik: Netenyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir

AK Parti'li Ömer Çelik: Netenyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı son açıklamada “Uluslararası toplumun, Netenyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı son açıklamada, İsrail'in giderek gaddarlaşan terör politikalarını çok sert bir dille eleştirdi.

İşte Ömer Çelik’in yaptığı o açıklama:

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ve Golan kararlarından cesaret ve yüz bulan İsrailBaşbakanı Binyamin Netenyahu, Ortadoğu'da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmayı sürdürmekte ve provokasyonlar yapmaya devam etmektedir.

Netenyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor.

'Dur deme vakti gelmiştir'

Uluslararası toplumun, Netenyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir. Netenyahu’nun tutumu, “uluslararası arası toplum”un tanımını oluşturan tüm değerlere karşı açık bir saldırıdır.

Herkes kınamalıdır

Netenyahu’yu kuşatan bu nefret dilini herkes kınamalıdır. Netenyahu, uluslararası topluma ve hukuka açıkça saldırıyor.  Saldırmadığı değer ve hukuk ilkesi kalmadı. Uluslararası toplum kendi değerlerini, Netenyahu’nun saldırganlığına karşı güçlü bir şekilde korumalıdır...

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