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Venezuela Büyükelçisi Reyes: Çok yaşa Türkiye

Venezuela Büyükelçisi Reyes: Çok yaşa Türkiye

ABD'nin siyasi darbesine karşı Türkiye'nin Caracas yönetiminin tarafından olduğunu vurgulayan Büyükelçi Reyes, "Bu yüzden gerek Venezuela halkı gerekse Bolivarcı hükümet, daima Türk halkının yanında olacaktır. Çok yaşa Türkiye." dedi.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilen Venezuela Sinema Günleri'nin açılış töreni, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapıldı.

Açılışta konuşan Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes, Türkiye'de ilk kez düzenlenen Venezuela Sinema Günleri'ni, daha sonra İstanbul ve İzmir'de de düzenleyeceklerini söyledi. 

Reyes, son dönemde dünyada gözlerin sürekli Venezuela'nın üzerinde olduğunu belirterek, "Biz de Venezuela film günleri düzenleyelim dedik. Belki de Venezuela hakkında her zamankinden daha farklı haberler yapmak isteyenler de olabilir." şeklinde konuştu.

'Çok yaşa Türkiye'

Türkiye'ye ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Reyes, şöyle devam etti:

Venezuela'ya yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin her köşesinden dostluk mesajları yükseldiğine değinen Reyes, "Bu yüzden gerek Venezuela halkı gerekse Bolivarcı hükümet, daima Türk halkının yanında olacaktır. Çok yaşa Türkiye.

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