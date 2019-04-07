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İstanbul seçim sonuçları YSK geçersiz oy sayımında son durum

İstanbul seçim sonuçları YSK geçersiz oy sayımında son durum

İSTANBUL seçim sonuçlarını netleştirecek olan geçersiz oy sayımında Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı yeniden düştü.

İSTANBUL seçimlerindeki son oy oranını CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu açıkladı. Buna göre geçersiz oyların yüzde 80.53'ü sayılırken aradaki fark ise 16 bin 106!

Ekrem İmamoğlu, geçersiz oylardaki sayım oranı ile Binali Yıldırım ile arasındaki farkı twitter hesabından duyurdu. İmamoğlu'nun kamuoyu ile paylaştığı rakamlara göre geçersiz oyların yüzde 80.53'ünün sayımı tamamlandı. Aradaki fark ise 16 bin 106 olarak açıklandı. Bu açıklanan rakamlara göre son sayıma göre rakamlar 274 oy Binali Yıldırım lehine revize edildi.

- AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılaması için YSK'ya başvuracaklarını dile getirmesinin ardından CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, basın toplantısında çıklamalarda bulunarak, aradaki farkın 16 bin 380 olduğunu söyledi.

- AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK verilerine dayanarak ellerindeki son bilgileri paylaştı. Yavuz, iki aday arasındaki farkın 16 bin 442'ye gerilediğini açıkladı. Yavuz, oyların yüzde 70'inin sayıldığını söyledi.

- Pazar günü ilk açıklama CHP cephesinden geldi. CHP, iki rakip arasındaki oy farkının 17 bin 111'e düştüğünü açıkladı. Konuyla ilgili bilgiyi açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, geçersiz oyların yüzde 72'sinin sayıldığını belirtti.

Saat 01:45'te 17 bin 204 oy fark vardı

Gazeteci ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş da, İstanbul’daki sayımlarla ilgili son YSK bilgilerini paylaşmıştı. Yarkadaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, İstanbul’da saat 01.45 itibariyle oyların yüzde 70’inin sayıldığını ve Ekrem İmamoğlu'nun 17.204 oyla önde göründüğünü söylemişti.

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