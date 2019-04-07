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2000'li Moise Kean Juventus'u golleriyle sırtlıyor

2000'li Moise Kean Juventus'u golleriyle sırtlıyor

İtalya Serie A'da önceki gün evinde ezeli rakibi Milan'ı konuk eden Juventus, Moise Kean'ın son dakikalarda bulduğu golle 3 puanı kaptı.

Ligin 31. hafta mücadelesinde Juventus'un Milan’ı 2-1 yendiği maçta ağları sarsan Moise Kean, böylelikle son 5 lig maçında 5 gol atmayı başarmış oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen ilk 2000 doğumlu futbolcu olan Kean, geçtiğimiz haftalarda İtalya Milli Takım formasıyla da gol buldu ve İtalya adına gol atan en genç ikinci futbolcu olma ünvanını kazandı.

Irkçı saldırılar yapıldı
Milan’a attığı golle takımı Juventus’u şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıran Moise Kean bu hafta uğradığı ırkçı saldırıyla da gündemdeydi.

19 yaşındaki futbolcu Cagliari deplasmanında konuk taraftarın ırkçı saldırısına maruz kalmış, daha sonra attığı golü deplasman tribününe dönüp kollarını açarak kutlamıştı.

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