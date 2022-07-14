Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi, 41 kişi yaralandı

FETÖ itirafçısı askeri öğrencilere yaptıkları 'itibar suikastlarını' anlatt

İnfiale neden olan 'Suriyeliler polislere saldırdı' haberleri sonrası Emniyet açıklama yaptı

Pakistan, IMF ile 1,17 milyar dolarlık fonun serbest bırakılması konusunda anlaştı

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