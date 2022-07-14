BIST 2.411
DOLAR 17,50
EURO 17,57
ALTIN 965,51
HABER /  EKONOMİ

ABD'deki rekor enflasyon altına olan talebi düşürdü

ABD'deki rekor enflasyon altına olan talebi düşürdü

ABD'de enflasyonunun beklentilerin üzerinde artarak 41 yılın en yüksek seviyesine çıkması, altına olan talebi düşürdü.

Abone ol

Altının ons fiyatı 1722 dolar seviyesine gerileyerek son 9 ayın en düşük seviyesini gördü. İç piyasada ise gram altın 965 lira seviyesine geriledi.

ABD enflasyonu Haziran’da yıllık yüzde 9,1 olarak rekor tazeleyerek 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Beklentilerin üstünde gerçekleşen enflasyon verisi, FED'in faiz artışlarına devam edeceğine işaret etti. Buna bağlı olarak enflasyon endişesi altın talebini düşürdü. Altının ons fiyatı 9 ayın en düşük seviyesini görerek 1722 dolar seviyesine geriledi. Gram altın 965 lira seviyesine düşerken, çeyrek altın bin 587 liraya, 3 bin 179 liraya, tam altın 6 bin 331 liraya geriledi.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesine yükseldi

FED'in faiz artışına gitmesi ve yatırımcılar tarafından doların güvenli liman olarak görülmesi, küresel piyasalarda güçlenmesine destek oluyor. ABD dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 108,55 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesine tırmandı.

Euro ve dolar eşitlendi

Euro/dolar paritesi haftanın ikinci günündeki işlemlerde 1,0000 seviyesine kadar gerileyerek, geçtiğimiz 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Buna göre 1 dolar ile 1 euro eşitlenmiş oldu. Bu durum daha önce Aralık 2002 tarihinde gerçekleşmişti. Euro/dolar paritesi haftanın son işlem gününde 1,0006 seviyesinde seyrediyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın 11 yıl sonra ilk faiz artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor

Euro’da görülen bu değer kaybında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artırımlarında daha sakin davranabileceği beklentisi de etkili olduğu belirtilirken, ECB’nin Temmuz ayı toplantısında 11 yıl sonra ilk faiz artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor. ECB Temmuz ayı politika faiz kararını 21 Temmuz’da Türkiye saati ise 15:15’te açıklayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Maliye Bakanı Nureddin Nebati Endonezya'ya gidiyor
Maliye Bakanı Nureddin Nebati Endonezya'ya gidiyor
Eğitimci Namzi Arıkan ve şoförünü öldüren kişi yakalandı Katil zanlısının ön ifadesi ortaya çıktı
Eğitimci Namzi Arıkan ve şoförünü öldüren kişi yakalandı Katil zanlısının ön ifadesi ortaya çıktı
Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks'tan çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu
Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks'tan çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu
Sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 9 arttı
Sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 9 arttı
FETÖ'cü subaylar askeri okullara giriş hilelerini anlattı
FETÖ'cü subaylar askeri okullara giriş hilelerini anlattı
Çeşme yangınında ikinci gün! Rüzgar türbinleri işi zorlaştırdı! İki kişi gözaltında
Çeşme yangınında ikinci gün! Rüzgar türbinleri işi zorlaştırdı! İki kişi gözaltında
Batı Trakya Türk azınlığının acı kaybı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete hayatını kaybetti
Batı Trakya Türk azınlığının acı kaybı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete hayatını kaybetti
99 yaşındaki Prenses Yuriko koronavirüse yakalandı
99 yaşındaki Prenses Yuriko koronavirüse yakalandı
PKK destekçisi Hollandalı sözde gazeteci Frederike Geerdink Irak'tan da sınır dışı edildi
PKK destekçisi Hollandalı sözde gazeteci Frederike Geerdink Irak'tan da sınır dışı edildi
Pınar Gültekin'in ailesi istinaf mahkemesine başvurdu
Pınar Gültekin'in ailesi istinaf mahkemesine başvurdu