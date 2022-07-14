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PKK destekçisi Hollandalı sözde gazeteci Frederike Geerdink Irak'tan da sınır dışı edildi

PKK destekçisi Hollandalı sözde gazeteci Frederike Geerdink Irak'tan da sınır dışı edildi

Terör örgütü PKK destekçisi olan Hollandalı sözde gazeteci Frederike Geerdink, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edilerek ülkeden sınır dışı edildi.

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Sosyal medya hesabından polis ekiplerinin kendisini Erbil Havaalanı'na getirdiğini duyuran Geerdink, durumun sorumlusu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdi.

2015 yılında Türkiye'den sınır dışı edilmişti şimdi de Irak'tan edildi

Terör örgütü PKK destekçisi olan ve 2015 yılında Türkiye'den sınır dışı edilen Hollandalı sözde gazeteci Frederike Geerdink, Irak'tan da sınır dışı edildi.

Kuzey Doğu Suriye sınırını geçerken polis ekipleri tarafından araca bindirildiğini sosyal medya hesabından duyuran Geerdink, 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini belirterek, "Şu anda Erbil Havaalanı'na getirildim. Erdoğan'ın kolu uzun" ifadelerini kullandı.

IKBY yetkililerinin 'bir kalemden' korktuğunu öne süren PKK yanlısı sözde gazeteci, "Kalemimin fazla keskin olmasından inanılmaz derecede gurur duyuyorum." dedi.

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