Bakan Kirişçi Datça'daki yangının nedenini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Kirişçi açıklamasında "Marmaris yangınının 10'da biri seviyesinde bir yangın. Çıkış nedeniyle ilgili de şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız" dedi.

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Bakan Kirişci'nin açıklamasından öne çıkanlar:

Yaklaşık 500-600 hektar alan zarar gördü

"2 bin 400 vatandaş tahliye edildi"

Tesellimiz herhangi bir zahiyatın olmaması. AFAD yetkililerinin de paylaştığı gibi 2 bin 400 vatandaşımız tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları da sürmektedir.

10 tane uçak, 17 helikopter, 179 arazöz, 29 da iş makinesi olmak üzere görevdeyiz. Alanın küçüklüğüne göre oldukça iyi rakamlar.

Bakanlığın kullandığı 1 adet İHA da görevdedir. Daha önceki yangında sıklıkla dile getirilen gece görev yapabilen helikopterler şu an devrededir. Bunları ilk defa test ediyor olacağız. Performansını gözleyeceğiz.

"Rüzgar işimizi zorlaştırıyor"

Nereden estiği belli olmayan bir rüzgar söz konusu. Bazı bölgelerde hızı çok çok yüksek. 45-50 dakika önce aralarında 2 kilometre mesafe olan yerde bir anda parlama oldu. Teknik ekip rüzgar dolayısıyla olduğunu tespit etti.

Yangının elektrik trafosundan çıktığı düşünülüyor

Marmaris yangınının 10'da biri seviyesinde bir yangın. Çıkış nedeniyle ilgili de şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız.

Havadan ve karadan müdahale eden sayılı ülkelerdeniz. Orman varlığı fazla olan bir ülkeyiz. Yeşil vatanı tek başımıza koruyacak değiliz. Her vatandaşın olumsuz bir durum görünce ihbar etmesi gerekiyor.

Ayrıntılar geliyor...