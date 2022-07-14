BIST 2.408
DOLAR 17,40
EURO 17,48
ALTIN 969,66
HABER /  GÜNCEL

Bakan Kirişçi Datça'daki yangının nedenini açıkladı

Bakan Kirişçi Datça'daki yangının nedenini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Kirişçi açıklamasında "Marmaris yangınının 10'da biri seviyesinde bir yangın. Çıkış nedeniyle ilgili de şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız" dedi.

Abone ol

Bakan Kirişci'nin açıklamasından öne çıkanlar:

Yaklaşık 500-600 hektar alan zarar gördü

"2 bin 400 vatandaş tahliye edildi"

Tesellimiz herhangi bir zahiyatın olmaması. AFAD yetkililerinin de paylaştığı gibi 2 bin 400 vatandaşımız tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları da sürmektedir.

10 tane uçak, 17 helikopter, 179 arazöz, 29 da iş makinesi olmak üzere görevdeyiz. Alanın küçüklüğüne göre oldukça iyi rakamlar. 

Bakanlığın kullandığı 1 adet İHA da görevdedir. Daha önceki yangında sıklıkla dile getirilen gece görev yapabilen helikopterler şu an devrededir. Bunları ilk defa test ediyor olacağız. Performansını gözleyeceğiz.

"Rüzgar işimizi zorlaştırıyor"
Nereden estiği belli olmayan bir rüzgar söz konusu. Bazı bölgelerde hızı çok çok yüksek. 45-50 dakika önce aralarında 2 kilometre mesafe olan yerde bir anda parlama oldu. Teknik ekip rüzgar dolayısıyla olduğunu tespit etti. 

Yangının elektrik trafosundan çıktığı düşünülüyor
Marmaris yangınının 10'da biri seviyesinde bir yangın. Çıkış nedeniyle ilgili de şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız.

Havadan ve karadan müdahale eden sayılı ülkelerdeniz. Orman varlığı fazla olan bir ülkeyiz. Yeşil vatanı tek başımıza koruyacak değiliz. Her vatandaşın olumsuz bir durum görünce ihbar etmesi gerekiyor.

Ayrıntılar geliyor...

ÖNCEKİ HABERLER
Fayton gezisinde korku dolu anlar: Tekeri yerinden çıkınca durabildi
Fayton gezisinde korku dolu anlar: Tekeri yerinden çıkınca durabildi
Chelsea, Raheem Sterling'i transfer etti
Chelsea, Raheem Sterling'i transfer etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten PKK açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten PKK açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz darbe girişiminde böyle kaçırmayı planlamışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz darbe girişiminde böyle kaçırmayı planlamışlar
Bitlis'te 3 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'te 3 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tiago Çukur ve Joshua King resmen Fenerbahçe'de
Tiago Çukur ve Joshua King resmen Fenerbahçe'de
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
Zelenskiy'den İstanbul’daki tahıl koridoru zirvesine ilişkin açıklama
Zelenskiy'den İstanbul’daki tahıl koridoru zirvesine ilişkin açıklama
Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao İstanbul'da!
Mesut Özil'den duygusal veda: "Başarılar elde etmek istemiştim"
Mesut Özil'den duygusal veda: "Başarılar elde etmek istemiştim"