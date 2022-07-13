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Mesut Özil'den duygusal veda: "Başarılar elde etmek istemiştim"

Mesut Özil'den duygusal veda: "Başarılar elde etmek istemiştim"

Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'in yolunu tutan Mesut Özil, sarı-lacivertli takım için sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayınladı.

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Fenerbahçe’de bekleneni veremeyen ve Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalayacağı duyurulan Mesut Özil, sarı-lacivertli takıma veda mesajı yayımladı.

Özil, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında, “Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğiniz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 resmi müsabakada 9 gol ile takımına katkı sağlamıştı.

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