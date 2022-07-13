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Rusya-Ukrayna bilançosu açıklandı: 9 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti

Rusya-Ukrayna bilançosu açıklandı: 9 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), Rusya’nın saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana 9 milyondan fazla kişinin Ukrayna’yı terk ettiğini açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), savaş nedeniyle Ukrayna’yı terk edenlerin sayısına ilişkin açıklamada bulundu. UNHRC, Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana 9 milyon 136 bin 6 kişinin Ukrayna terk ettiğini ifade ederek, bu sayının sınır geçişlerinde kayıt altına alınan veri olduğunu belirtti.

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