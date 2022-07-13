Datça'da orman yangını rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı! AFAD'dan açıklama

MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Akşam olmadan yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma var. Yangının ilerleme ihtimaline karşılık evler boşaltıldı.

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Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına emniyet ve jandarma ekipleri de müdahale ederek, alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Evler boşaltılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla tedbir amaçlı olarak 5 evin boşaltıldığını, 15 kişi ve 5 hayvanın Jandarma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Datça Orman İşletme Şefliği görev alanındaki Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı ifade edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev almaktadır. Ayrıca, tedbir amacıyla 5 ev boşaltıldı, 15 kişi ve 5 hayvan jandarma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı." bilgisi verildi.

Kolluk kuvvetleri de müdahale etti

Öte yandan, orman yangınlarının sıkça yaşandığı ve yeşil örtünün büyük bir kısmının siyaha büründüğü Muğla’da kolluk kuvvetleri de Datça'daki orman yangınına müdahalede bulundu. Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun tek başına eline aldığı çalı ile, jandarma ekipleri de su sıkarak yangının daha da büyümesini engellemeye çalıştı.

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

AFAD'dan açıklama

AFAD'Dan yapılan açıklamada "Bölgede meydana gelen orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan müdahale çalışmalarına AFAD ve Valilik koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma

personel ve TOMA'lar ile; Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi itfaiye araçları ve tankerler ile destek vermektedir." denildi.

Bakan Kirişçi bölgeye gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla’nın Datça ilçesinde devam eden orman yangınını yerinde incelemek üzere bölgeye hareket etti.

Datça Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde başlayan ve rüzgarın etkisi ile büyüyen orman yangınını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Datça’da meydana gelen orman yangınını yerinde incelemek üzere yangın bölgesine hareket ettiği öğrenildi. Bakan Kirişci, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, çalışmaları yakından takip edecek.

Söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir itfaiye aracı devrildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralı itfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.