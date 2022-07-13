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BBP Genel Başkanı Destici'den flaş 2023 seçimleri çıkışı: Cumhur ittifakı ile seçime gireceğiz ama...

BBP Genel Başkanı Destici'den flaş 2023 seçimleri çıkışı: Cumhur ittifakı ile seçime gireceğiz ama...

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici "BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer BBP kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak" ifadelerini kullandı.

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BBP'nin, 2023 seçimine Cumhur İttifakı ile gireceği ancak bu sefer kendi adı ve adayları ile sahada olacağı açıklandı.

24 Haziran 2018'de yapılan seçimde Büyük Birlik Partili 18 isim AK Parti listelerinden aday gösterilmiş, yalnızca Genel Başkan Mustafa Destici milletvekili seçilmişti.

"Cumhur ittifakı ile gireceğiz ama kendi adaylarımız olacak"

Sivas'ta konuşan Destici, "BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak" dedi.

Mustafa Destici, ''İnanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Meclis'te yerini alacaktır" ifadesini de kullandı.

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