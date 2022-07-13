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Türkiye karşıtı Menendez F-16 satışını desteklememede geri adım atmayacak

Türkiye karşıtı Menendez F-16 satışını desteklememede geri adım atmayacak

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun Demokrat Başkanı Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını desteklememe konusunda geri adım atmayacağını ifade etti.

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını desteklememe yönündeki duruşundan geri adım atmayacağını söyledi.

Politico muhabiri Andrew Desiderio'ya konuşan Menendez, bu konudaki duruşunun 'değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde' olmadığını belirtti.

Menendez, daha önce satışa karşı çıkmasına 'Türkiye'de insan haklarının durumunu' gerekçe göstermişti.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini ifade etmişti. Adımın gerçekleşmesi için Biden'ın Menendez ve Dış İlişkiler Komisyonu'nun Cumhuriyetçi Başkanı Jim Risch'in onayını alması gerekiyor.
Politico, Beyaz Saray'ın konuyla ilgili olarak Menendez veya Risch'e baskı yapıp yapmayacağına ilişkin veri olmadığını kaydetti.

f16
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