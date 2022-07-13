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Uganda'da 46 kişi açlıktan öldü

Uganda'da 46 kişi açlıktan öldü

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da aylarca süren kuraklığın yol açtığı açlık nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetti.

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Uganda'da aylarca süren kuraklığın yol açtığı açlık nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetti. Karamoja Milletvekili Faith Nakut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgede aylarca süren kuraklık nedeniyle insanların hayatta kalmak için ot yediğini belirtti.

Bölge insanlarının, yiyecekleri olmadığı için açlıktan hayatını kaybettiğini altını çizen Nakut, "Karamoja alt bölgesini kasıp kavuran kıtlık nedeniyle 8 Temmuz'a kadar 46 kişi açlıktan öldü, 2 bin 181 hane de ölmeyi bekliyor." dedi.

Nakut, yetkililerin, hükümetin bu duruma yanıt vermesini beklerken en çok etkilenen hanelere yiyecek almak için de maaşlarını kullandığını söyledi.

Nakut, son olarak, dünyaya ölü sayısı artmadan yardım çağrısında bulundu.

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