4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Suriye'de saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.