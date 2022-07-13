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Başkanın ülkeyi terk etmesinin ardından OHAL ilan edildi! Gerilim had safhada

Başkanın ülkeyi terk etmesinin ardından OHAL ilan edildi! Gerilim had safhada

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın askeri uçakla ülkeyi terk etmesinin ardından Sri Lanka'da OHAL ilan edildi.

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Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden kaçmasından saatler sonra ülke çapında OHAL ilan etti.

Başbakanlık sözcüsü Dinouk Colombage AFP'ye verdiği demeçte, 'Cumhurbaşkanı ülke dışında olduğundan, ülkedeki durumla ilgilenmek için acil durum ilan edildi' dedi.

Sri Lanka göçmenlik yetkililerinden verilen bilgiye göre Rajapaksa, bu sabahın erken saatlerinde ana uluslararası havalimanından kalkan Antonov-32 tipi bir askeri uçakla ülkesinden ayrıldı.

Yetkililerin ifadesine göre başkan, aralarında eşi ve bir korumasının da olduğu toplam 4 yolcunun bindiği uçakla Maldivler'e kaçtı.

Ülkesinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestolar sonucu Meclis Başkanına bugün istifa edeceğini açıklayan Rajapaksa’nın bugün tarihli bir istifa mektubunu geçtiğimiz pazartesi gününden imzalayarak Meclis Başkanına iletilmek üzere gönderdiği bildiriliyor.

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