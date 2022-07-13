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Kıskançlık tartışmasında eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü gerçeği komşuları söyledi

Kıskançlık tartışmasında eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü gerçeği komşuları söyledi

İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da önceki gün kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen eşi Zeynep Turgut’u (25) ile kayınvalidesi Nemide Dinçer’i öldüren (56) silahla vurarak öldüren Tugay Turgut'un (31) madde bağımlısı olduğu ve sık sık eşine şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

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Gözaltına alınan Tugay Turgut’un Emniyet’teki ifadesinde “Eşimin telefonunda başkasına ait yazışmalar gördüm. Benden ayrılmak istediğini söyledi. Eşimle aramızda çıkan kıskançlık tartışması sonucu olay yaşandı” dediği öne sürüldü.

Tugay Turgut, Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı.

"Sık sık şiddet uyguluyordu"
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre kurye olarak çalışan Tugay Turgut’un madde bağımlısı olduğunu iddia eden komşuları, eşi Zeynep Turgut’a ve kayınvalidesi Nemide Dinçer’e sık sık şiddet uyguladığını, çığlık seslerini duyduklarını, bu nedenle bir yıl içerisinde 6-7 kez polis geldiğini ama şikâyetçi olunmadığı için polislerin geri döndüğünü anlattılar.

Otizmli çocuğun bakıyordu
Tugay Turgut’un balkondan özel harekât polisine ateş açtığını, daha sonra eve girerek ateş etmeye devam ettiğini, ondan sonra uzun süre çığlık seslerini duyduklarını belirttiler. Komşuları, Zeynep Turgut’un otizmli bir çocuğu bulunduğu ve onunla ilgilendiğini ifade ettiler.

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