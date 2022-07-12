Fenerbahçeli Arda Güler 100 milyon pound eder mi? Menajerler konuştu

Mirsad Türkcan: çok büyük rakamlara gideceği kesin

Türkiye'de son yıllarda piyasaya çıkan en iyi oyuncu. İnanılmaz bir yetenek. İnanılmaz çalışkan, geleceğin çok büyük yıldızı olmaya büyük aday. Fenerbahçe yönetimi sözleşme uzatarak çok büyük, başarılı bir iş yaptı. ‘100 milyon Pound eder mi etmez mi?’ diye bilemem ama çok büyük rakamlara gideceği kesin. Kesinlikle dünyanın her liginde oynayabilecek bir kalitede. Ayakları yere basar, çok çalışmaya devam ederse ki böyle bir karakter olduğu gözüküyor. O zaman Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu en büyük yıldızı olmayı başaracaktır.