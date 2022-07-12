Fenerbahçeli Arda Güler 100 milyon pound eder mi? Menajerler konuştu
Fenerbahçe'nin süper çocuğu Arda Güler, son yarım saatinde süre aldığı Hull City maçına da damgasını vurdu. Kayserisporlu Mensah'ın maçtan sonra Arda için “Brazilyalı veya İngiliz olsaydı 100 milyon Pound’a satarlardı’ paylaşımı tartışma başlattı. Peki menajerler ne dedi?
Sarı lacivertlilerin Hull City ile oynadığı hazırlık maçında 61. dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu girer girmez takıma hareket getirirken 87. dakikada nefis frikik golüyle kilidi açtı. 2. golde de soldan topu içeri çevirerek önemli bir katkıda bulundu.
Kayserisporlu Mensah da maçtan sonra Arda için “Brazilyalı veya İngiliz olsaydı 100 milyon Pound’a satarlardı’ paylaşımı yaptı. Hürriyet gazetesi “Arda 100 milyon pound eder mi?” sorusunu futbol menajerlerine sordu. İşte yanıtlar...
Ceylan Çalışkan: Milli takım ve Avrupa kupalarında kendini göstermesi lazım
Bir futbolcunun büyük paralar etmesi için büyük kulüplerde oynaması lazım. Bizim kulüplerden yetişen oyuncuların, sözü edilen o rakamlara Avrupa’nın büyük takımlarına gitmesi çok zor. Ama her şeyden önce Arda Güler’i bir rahat bıraksınlar; 1-2 sezon rahatça futbolunu oynasın, yeteneklerini sergilesin. Özellikle milli takımda ve Avrupa kupalarında kendisinden beklenenleri yaparsa, o rakamları konuşabiliriz. Şu anda Arda Güler’e yapılacak en büyük iyilik onu 1-2 sene rahat bırakmak olur. Büyük bir yetenek ama birdenbire üzerine fazla yük bindirmemek lazım.
Mirsad Türkcan: çok büyük rakamlara gideceği kesin
Türkiye'de son yıllarda piyasaya çıkan en iyi oyuncu. İnanılmaz bir yetenek. İnanılmaz çalışkan, geleceğin çok büyük yıldızı olmaya büyük aday. Fenerbahçe yönetimi sözleşme uzatarak çok büyük, başarılı bir iş yaptı. ‘100 milyon Pound eder mi etmez mi?’ diye bilemem ama çok büyük rakamlara gideceği kesin. Kesinlikle dünyanın her liginde oynayabilecek bir kalitede. Ayakları yere basar, çok çalışmaya devam ederse ki böyle bir karakter olduğu gözüküyor. O zaman Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu en büyük yıldızı olmayı başaracaktır.