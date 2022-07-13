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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş doktorlar için 'Öldürmez misin' diyen imam için ilk kez konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş doktorlar için 'Öldürmez misin' diyen imam için ilk kez konuştu

Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından yapılan doktor eylemlerini eleştirirken "Öldürmez misin" gibi cümleler kullanan imamla ilgili Diyanet İşleri Ali Erbaş ilk kez konuştu. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı'nı hemen aradığını açıklamıştı.

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Diyanet İşleri Ali Erbaş, doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede görevi başında katledilmesinin ardından, Konya Kayalar Camisi’nin imamı Ahmet Gür’ün can güvenliklerinin sağlanması için grev yapan doktorları hedef alması hakkında konuştu. Erbaş, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki gereği neyse yapılacaktır” dedi.

Doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede görevi başında katledilmesinin ardından, can güvenliklerinin sağlanması için grev yapan doktorları hedef alan Konya Kayalar Camisi’nin imamı Ahmet Gür, açığa alındı.

Olayları hac ibadeti sırasında öğrenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sessizliğini bozdu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk yaşananları Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a sordu. Ali Erbaş’ın hem olana hem de imamın sözlerine üzüldüğünü ifade eden Erbaş, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Konya'daki olay bizi çok üzdü. Cuma günü minberden oldukça üzücü ve minbere yakışmayan bir konuşma yapan imam ile ilgili aynı gün soruşturma başlattık. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki gereği neyse yapılacaktır.”

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