Fahrettin Koca: Olayı duyar duymaz Diyanet İşleri Başkanı'nı aradım!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Konya da katledilen doktor sonrası cami imamının "Öldürmez misin" şeklindeki açıklamalarına tepki geldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimleri hedef gösteren imama ilişkin olarak, "Konya’daki imam hakkında gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye gireriz" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuştu. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

“Olayı duyar duymaz hemen Diyanet İşleri Başkanı’nı aradım. Hac’da, Arafat’da idi. Buna rağmen aradım. Gün içinde iki kez aradım üstelik. Hemen bir müfettiş görevlendireceğini ve Konya’ya yollayacağını söyledi. Ardından Konya Valisi’ne aradım. O da içeriden bir soruşturma açtırdığını söyledi. Bence soruşturma yürürken hemen açığa alınması gerekir."

Altaylı'nın "Bu çok açık bir şekilde toplumda kin ve düşmanlığı tahrik suçu. Toplumun bir kesimini hedef gösterme suçu. Müfettişe değil, savcılığa şikayet etmek gerekmez mi? Bakanlığınızın müdahil olması gerekmez mi?” sorusuna, “Fatih Bey, Konya’da şehit edilen doktor kardeşimiz bir kahraman. 8 çocuklu, fakir bir ailenin evladı. Bin bir zorlukla yetiştirilmiş bir hekim. Ailesini ziyaret ettim. Hekime yönelik şiddetin acısını en derin şekilde yaşıyoruz, görüyoruz. Bu konularda en ufak bir şüpheniz olmasın. Dediğim gibi ben soruşturmanın açığa alınarak sürdürülmesinden yanayım. Savcılığa Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunma konusunu gidişata göre değerlendireceğim. Yani gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye gireriz” yanıtını verdi.