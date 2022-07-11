Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs aşısında yeni doz uyarısı: İlgili veri yok!

Koronavirüs pandemisinde tam bitti derken yaz döneminde neredeyse 5 katı artan vakalar sonrası aşılarda hatırlatma dozları yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından aşı yaptıracaklar için uyarılarda bulundu.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "4. doz 60 yaş üzerinde ve daha küçük yaşta bağışıklığı bozan bir hastalık veya tedavi varsa mutlaka yapılmalı, genç sağlıklı insanlarda ise yapılırsa iyi olur. 5. doz uygulaması ile ilgili veri yok. 3 mRNA aşınız yoksa hemen 3 doza tamamlayın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstü ve risk grubundakilerin son aşılarının üstünden altı ay geçmişse hatırlatma dozu yaptırmaları gerektiğini belirtmişti. Koronavirüs hatırlatma dozu randevuları bugün Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) açıldı.

"3 mRNA aşınız yoksa hemen 3 doza tamamlayın"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sosyal medya hesabından aşı dozu konusunda önerilerde bulundu. Ceyhan, mesajlarında şunları belirtti:

“3 mRNA aşınız varsa, 4. doz için öneri: Ülke çapında Aralık – Ocakta İsrail'de yapıldı. O zamanki omicron varyantına karşı kısa süre koruyuculuğu yüzde 2,3 artırdığı görüldü. Sonra birçok çalışmada tam koruyuculuğun birkaç ayda önemli derecede düştüğü anlaşıldı. Ağır hastalıktan korunma daha uzun süre devam ediyor.

Bizde de; daha önce yapılan inaktif aşılar (Sinovac beya Turkovac) dikkate alınmaksızın, 3 doz mRNA aşısı olanlar, son dozun üzerinden 3 ay geçmişse 4. mRNA dozunu yaptırmalıdır.

5. doz uygulaması ile ilgili veri yok

4. doz 60 yaş üzerinde ve daha küçük yaşta bağışıklığı bozan bir hastalık veya tedavi varsa mutlaka yapılmalı, genç sağlıklı insanlarda ise yapılırsa iyi olur. 5. doz uygulaması ile ilgili veri yok. 3 mRNA aşınız yoksa hemen 3 doza tamamlayın.”