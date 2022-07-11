Yunanistan bir ilki gerçekleştirdi FETÖ'cüyü geri itti

Ege'yi geçmeye çalışanları geri iten hatta botlarını batıran Yunanistan'ın bir tek FETÖ'cüleri kurtardığı biliniyordu. Yunanistan bir ilki gerçekleştirerek Balıkesir mahrem imamı Ahmet Doğan’ı yakalayan Yunan polisi, değerli eşyalarını alıp botla Türkiye’ye itti. Doğan, “Fransa’daki kızımın düğününe gidiyordum” dedi.

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Sınırı geçip Yunanistan’a ulaşan ve ‘Gülen'ciyim diyen her FETÖ’cüye kuçak açan Atina, ilk kez bu geleneğini bozdu. Balıkesir mahrem imamı Ahmet Doğan’ı yakalayan Yunan polisi, değerli eşyalarını aldıktan sonra botla Türkiye’ye itti. Edirne’de yakalanan Doğan, “Fransa’da yaşayan kızımın düğününe gidiyordum” dedi.

Yüzlerce FETÖ’cü teröriste ev sahipliği yapan Yunanistan, bu kez şaşırttı. Balıkesir mahrem imamlık yapan firari FETÖ’cü Ahmet Doğan’ı yakalayan Yunan güvenlik güçleri, değerli eşyalarını aldıktan sonra Doğan’ı botla Türkiye’ye itti. Edirne’de yakalanan Doğan, “Kızımın düğününe gidiyordum” dedi.

Geri paketlediler

2010-2015 yılları arasında FETÖ’nün Balıkesir öğretmenler imamlığını yapan ve firari Ahmet Doğan, Mayıs ayında Edirne’de yakalanarak tutuklandı. Doğan hakkında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsa Tanalı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede Doğan’ın ilginç kaçış hikâyesine yer verildi. İddianameye göre Doğan, 20 Mayıs günü Meriç Nehri’ni geçerek Yunan topraklarına ulaştı. Ancak bu Doğan’ın kurtulmasına yetmedi. Yunan güvenlik güçleri değerli eşyalarını aldıktan sonra botla Türkiye’ye geri itti.

Kızının düğününe gidiyormuş

Serem Köyü Hudut Karakolu ekiplerince yakalanan Ahmet Doğan ifadesinde KHK ile ihraç olduğu için pasaportu olmadığını, Fransa’da yaşayan kızının düğünü için illegal yollardan Meriç Nehrini geçerek Yunanistan’a gittiğini iddia etti. Doğan, “Paramı alıp beni geri yolladılar” dedi. Yurt dışına kaçış organizasyonu kızının yaptığını iddia eden Doğan, “Kızım, yurt dışına çıkmam konusunda Ali isminde bir şahsın bana yardımcı olacağını söyledi. Üzerinde POLİZAI yazan tişörtle gelen kişiler beni ve başka bir kişiyi de alarak Uzunköprü’ye götürdüler. Bizden bin 500 EURO alan 2 kişi Uzunköprü’de araç değiştirip bizi ticari taksi ile 19 Mayıs gecesi Meriç nehrinin kenarına bıraktılar. Tanımadığım iki kişi bizi botla Yunanistan'a geçirip bıraktı” dedi.