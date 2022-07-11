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Otobanda otomobil bariyerlere çarpıp devridi! 3 kişi öldü iki kişi de yaralandı

Otobanda otomobil bariyerlere çarpıp devridi! 3 kişi öldü iki kişi de yaralandı

BALIKESİR'de İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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Balıkesir'de meydana gelen feci kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Otoyoldan İzmir yönüne giden Mehmet Çevirgen (26) idaresindeki 10 SJ 379 plakalı otomobil, Balıkesir Batı gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından da karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada, araçta bulunan Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30), Berkay Deniz (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Çevirgen ile Serhat Acar'da (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden kişiler ise cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayı yapanların arkadaş olduğu ve Erdek'te geçirdikleri tatillerini Ayvalık'ta devam etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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