Fenerbahçe, Hull City'i engelini 2 golle geçti

Hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile Sakarya'da karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Arda Güler ve Serdar Dursun'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde İngiltere Championship ekibi Hull City ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda karşılaştı. Hayatını kaybeden Alpay Kazan anısına oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Mücadeleyi Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi üçlüsü yönetti.

Karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Altay Bayındır, Atilla Szalai, Kim Min-Jae, Ferdi Kadıoğlu Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Diego Rossi ve Enner Valencia ilk 11’iyle çıktı.

Hull City ise; Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Yones, Figueiredo, Ozan Tufan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar Sayyadmanesh ve Slater 11 ile mücadele etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Fenerbahçe oyuna sonradan giren oyuncularının golleriyle skora ulaştı. 87. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler ağları havalandırarak takımını öne geçiren isim olurken, bu golden 2 dakika sonra Serdar Dursun fileleri havalandırarak maçın skorunu ilan etti. Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan da eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mücadeleyi birlikte takip ettiler.

Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek bu özel maç Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarında yayınlanacak.

Fenerbahçe müsabakaya hazır

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertliler, U19 Takımımızla yaptığı antrenman maçıyla günü tamamladı.