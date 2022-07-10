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İstanbul sele teslim! Sosyal medya ayağa kalktı: Ekrem İmamoğlu nerede?

İstanbul sele teslim! Sosyal medya ayağa kalktı: Ekrem İmamoğlu nerede?

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış sonrası bir çok ilçede evler, iş yerleri ve yollar sular altında kalırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sahada gözükmemesi tepkilere neden oldu. Bir çok kullanıcı yaptığı paylaşımlarda "Ekrem İmamoğlu nerede?" diye isyan etti.

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İstanbul’da Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Bağcılar ve Fatih ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Haramidere'nin taşmasıyla Esenyurt'ta Pınar ve Yeşilkent Mahalleleri sular altında kaldı. Yüzlerce vatandaşın evi, bayram günü sel sularıyla dolarken AFAD, valilik, ilçe belediyesi ekipleri olmak üzere tüm yetkili birimler harekete geçti.

Bakan Soylu ve Vali Yerlikaya afet bölgesinde
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahın ilk saatlerinde afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Konya Selçuklu’daki programını yarıda kesip İstanbul’a döndü, selden etkilenen  vatandaşlarla buluşup incelemeler yaptı.

Ekrem İmamoğlu nerede?
Etkili yağış nedeniyle oluşan sel ile ilgili çalışmalar yapılırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şehir dışında oluşu ve sahada gözükmemesi tepkilere neden oldu. Sosyal medya platformu Twitter'da duruma isyan eden kullanıcılar "Ekrem İmamoğlu nerede?" diyerek isyan etti.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

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