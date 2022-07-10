İstanbul'u sağanak vurdu! Ekrem İmamoğlu tatilde iddiası sonrası ilk açıklama geldi

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış sonrası bir çok ilçede evler, iş yerleri ve yollar sular altında kalırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sahada gözükmemesi merak konusu olmuştu. Sosyal medyada çok sayıda İstanbullunun tepki gösterdiği İmamoğlu’nun tatilde olduğu iddia edilmişti. İmamoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

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İstanbul’da Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Bağcılar ve Fatih ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Haramidere'nin taşmasıyla Esenyurt'ta Pınar ve Yeşilkent Mahalleleri sular altında kaldı. Yüzlerce vatandaşın evi, bayram günü sel sularıyla dolarken AFAD, valilik, ilçe belediyesi ekipleri olmak üzere tüm yetkili birimler harekete geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahın ilk saatlerinde afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Konya Selçuklu’daki programını yarıda kesip İstanbul’a döndü, selden etkilenen vatandaşlarla buluşup incelemeler yaptı.

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama -İstanbul’a br gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale ettti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı. -Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim. -Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim.

Fethiye'de tatilde iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise yaşanan afete yönelik ne kurumsal ne de sosyal medyadan herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu'nun Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatilde olduğu ileri sürülürken, birçok İstanbullu sosyal medya hesaplarından kendisine tepki gösterdi.

Son paylaşımı bayramın ilk günü Kağıthane'de esnafla bayramlaştı

İmamoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımı Kağıthane'den yaptı. Kağıthane Sanayi Mahallesi Merkez Camii’nde bayram namazı sonrasında esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşan İmamoğlu, fotoğrafları Twitter hesabında yayınlamıştı.