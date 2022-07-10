İstanbul'da sağanak etkili oldu çok çayıda ilçede su baskınları oldu valilikten turuncu kodlu uyarı

İstanbul'un birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, valilik tarafından turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sağanak nedeniyle Esenyurt'ta birçok ev ve iş yerini su basarken, Beykoz'da bir eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

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Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe gelen uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.

Yağışa yakalananlar, yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı.

Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu çıkışı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bazı ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.

Yağışa yakalananlar, yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı.

Esenyurt'ta bodrum katları su bastı

Esenyurt Pınar Mahallesi’ndeki Haramidere’nin taşması sonucu 19 Mayıs Bulvarı ve çevresindeki sokaklar araç ve yaya geçişine kapatıldı. Bazı sokaklarda, tıkanan mazgallar nedeniyle su taşkınları yaşanınca giriş çıkışlar kapatıldı.

Dere kenarındaki evleri ve iş yerlerini su basarken bölgeye emniyet, itfaiye, zabıta, 112 Acil Servis ve Esenyurt Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ev ve iş yerlerinde mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

1271. Sokakta bulunan Esenyurt Müftülüğüne bağlı İrşad Camisi’ne sığınan bazı vatandaşlar, caminin giriş katını su basması üzerine burada mahsur kaldı.

Sokaktaki suyun boşaltılmasının ardından vatandaşlar camiden çıkarılırken ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara bölgesi için yaptığı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.

Esenyurt’ta bodrumda mahsur kalanlar yabancı uyruklu 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

Gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrasında Pınar ve Yeşilkent Mahallesi’nde birçok ev ve iş yerini su bastı. Baskın sonrası evlerinde mahsur kalan vatandaşlar hem komşuları hem de ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yeşilkent Mahallesi 1301 sokakta 4 katlı binanın Bodrum katında mahsur kalan 2 kişi ise vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaşanan panik anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Öte yandan komşularını kurtaran Muhammet isimli vatandaş yaşananları anlatarak, “ Parmaklığı kırdık diğer arkadaşlarda geldi kurtardık” dedi

Beykoz'da bir eve yıldırım düştü

Beykoz’da caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Caddeler ve bazı evler su altında kaldı.

Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak'ta beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangına müdahale etti.

Yangın söndürülürken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Valilikten turuncu kodlu uyarı

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, meteoroloji verilerine göre bugünün ilk saatlerden itibaren görülen kuvvetli gök gürültülü sağanağın yerel, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan paylaşımda, Türkiye haritasına yer verilerek İstanbul ve çevresi için turuncu uyarı yapıldı.