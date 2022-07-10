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Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı 'haccınız kabul olsun' dedi

Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı 'haccınız kabul olsun' dedi

ABD Başkanı Joe Biden, Kurban Bayramı'nı kutladı ve Hac ibadetini yerine getiren Müslümanların da ibadetlerinin kabul olması dileğinde bulundu.

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Biden, yaptığı yazılı açıklamada ABD ve tüm dünyadaki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayram geleneklerinin ve Hac ritüellerinin Müslümanların inançlarını tazelemeleri için bir fırsat olduğunu ve semavi dinlerin ortak köklerinin bir hatırlatıcısı olduğunu belirten Biden, "Allah'a hizmet için daha az gelirlilerle kurbanı paylaşma eylemi, bugün dünyamızın karşılaştığı zorlukları hep birlikte aşma sözümüzü yansıtmaktadır." yorumunda bulundu.

Biden, Kovid-19 önlemlerinin sürmesine rağmen Müslümanların salgın sonrası dönemde ilk kez Hac ibadetlerini yerine getirebildiğine işaret ederek, "Bu vesile ile, barış için çalışma, muhtaçlara sahip çıkma, daha çok eşitlik ve fırsat peşinde koşma sözümüzü bir kez daha yenileyelim." dedi.

ABD'de Müslüman Amerikalıların muhtaçlara yardımda öncü bir rol üstlendiğini belirten Biden, "Ben ve eşim Jill, tüm Müslümanlara mutlu bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun." ifadelerini kullandı.

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