BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,60
ALTIN 967,98
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 ülke lideriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 ülke lideriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla 8 ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle 8 ülke lideriyle ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dünya liderleriyle bayramlaştı
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bayramlaştı.

Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı Kurban Bayramlarını tebrik ettiler.

ÖNCEKİ HABERLER
Sri Lanka Devlet Başkanı istifa kararı aldı!
Sri Lanka Devlet Başkanı istifa kararı aldı!
İstanbul dahil çok sayıda ile uyarı üstüne uyarı! Meteoroloji saat verdi
İstanbul dahil çok sayıda ile uyarı üstüne uyarı! Meteoroloji saat verdi
Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da
Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da
Emniyet'ten ruhsatsız silah açıklaması! Türkiye'de kaç tane var?
Emniyet'ten ruhsatsız silah açıklaması! Türkiye'de kaç tane var?
Srebrenitsa'da Müslümanlara yönelik çirkin provokasyon
Srebrenitsa'da Müslümanlara yönelik çirkin provokasyon
İki ülkeden dolar hamlesi geldi: İran ve Rusya anlaştı
İki ülkeden dolar hamlesi geldi: İran ve Rusya anlaştı
Biden'a F-16 mektubu: Türkiye ve Erdoğan'a ağır suçlamalar
Biden'a F-16 mektubu: Türkiye ve Erdoğan'a ağır suçlamalar
Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna yanıt verdiler
Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna yanıt verdiler
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın adı Konya'da yaşatılacak
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın adı Konya'da yaşatılacak