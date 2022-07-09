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Sri Lanka Devlet Başkanı istifa kararı aldı!

Sri Lanka Devlet Başkanı istifa kararı aldı!

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Çarşamba günü istifa etme kararı aldığını duyurdu.

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Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Çarşamba günü istifa edeceğini duyurdu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından Sri Lanka’da sokaklar karışmıştı. Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, öfkeli protestocular tarafından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın bugün başkanlık konutunun basılmasının ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evinin ateşe verilmesinin ardından istifa edeceğini duyurdu.

Rajapaksa'nın Çarşamba günü istifa edeceğini söyleyen Abeywardena, "İstifa kararı ülkede barışçıl bir iktidar devrini sağlamak için alındı. Vatandaşlardan barışın korunmasını talep ediyorum" dedi.

İstifasını duyurmuştu
Protestocuların başkanlık konutunu basmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Wickremesinghe ise, "Tüm vatandaşların güvenliği dahil olmak üzere, hükümetin sürekliliğini sağlamak için parti liderlerinin bütün partilerin katılımıyla kurulacak bir hükümet konusundaki tavsiyesini kabul ediyorum. Bunu kolaylaştırmak için de istifa edeceğim" demişti.

Ekonomik krizin giderek derinleştiği ülkede öfkeli protestocular, Başbakan Wickremesinghe'nin özel konutu önünde toplanarak evini ateşe vermişti.

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