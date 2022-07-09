Manisa'da bayram günü korkutan kaza: 10 yaralı var

MANİSA'dan kaza haberi geldi. Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si bebek 10 kişi yaralandı.Abone ol
Şehzadeler ilçesinde bayramın ilk günü yaşanan trafik kazası korkuttu. Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında M.Y. (27) yönetimindeki 45 ADD 462 plakalı hafif ticari araç ile C.Ş. (37) idaresindeki 45 C 3064 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada biri 3 diğeri 1 yaşında olan 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.