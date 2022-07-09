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Manisa'da bayram günü korkutan kaza: 10 yaralı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manisa'da bayram günü korkutan kaza: 10 yaralı var

MANİSA'dan kaza haberi geldi. Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si bebek 10 kişi yaralandı.

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Şehzadeler ilçesinde bayramın ilk günü yaşanan trafik kazası korkuttu. Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında M.Y. (27) yönetimindeki 45 ADD 462 plakalı hafif ticari araç ile C.Ş. (37) idaresindeki 45 C 3064 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada biri 3 diğeri 1 yaşında olan 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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