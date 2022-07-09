Kadıköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
KADIKÖY'de İETT aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Abone ol
İddiaya göre, sokak içerisinden caddeye giriş yapan 34 FDS 392 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan34 RB 8417 Aydın S. kontrolündeki İETT aracıyla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleriyse yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı. Kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafı otomobil sürücüsünün 'Dur' tabelasına uymadığını iddia etti.