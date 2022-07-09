BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,60
ALTIN 967,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kadıköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kadıköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

KADIKÖY'de İETT aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Abone ol

 İddiaya göre, sokak içerisinden caddeye giriş yapan 34 FDS 392 plakalı  otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan34 RB 8417 Aydın S. kontrolündeki İETT aracıyla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleriyse yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı. Kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafı otomobil sürücüsünün 'Dur' tabelasına uymadığını iddia etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Kılık değiştirip kaçarken yakalandı
Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Kılık değiştirip kaçarken yakalandı
Kavurma tarifi ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır lezzetli kavurma tarifi
Kavurma tarifi ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır lezzetli kavurma tarifi
ABD'da 35 Kongre üyesinden Biden'e F-16 mektubu! 'Türkiye'ye F-16 satılmasın'
ABD'da 35 Kongre üyesinden Biden'e F-16 mektubu! 'Türkiye'ye F-16 satılmasın'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’da partililerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’da partililerle bayramlaştı
Erol Evcil'in tutuklandığı "Demir Yumruk" operasyonuyla ilgili yeni detaylar! Kur'an'ı hırsızlığa şifre yapmışlar
Erol Evcil'in tutuklandığı "Demir Yumruk" operasyonuyla ilgili yeni detaylar! Kur'an'ı hırsızlığa şifre yapmışlar
Rize’de kaçan boğa sahibini hastanelik etti
Rize’de kaçan boğa sahibini hastanelik etti
Fenerbahçe transferi duyurdu! Allahyar Sayyadmanesh resmen Hull City'de!
Fenerbahçe transferi duyurdu! Allahyar Sayyadmanesh resmen Hull City'de!
Kavurma tarifi dana kavurma sebzeli domatesli nasıl yapılır?
Kavurma tarifi dana kavurma sebzeli domatesli nasıl yapılır?
Fenerbahçe transferi duyurdu! Geçen sezon kiralık olarak geçmişti
Fenerbahçe transferi duyurdu! Geçen sezon kiralık olarak geçmişti
Ölen biri için kurban kesilir mi Diyanet vefat eden kişinin adına kurban kesilir mi?
Ölen biri için kurban kesilir mi Diyanet vefat eden kişinin adına kurban kesilir mi?