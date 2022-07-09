Türk Tabipler Birliği'nden Bahçeyi'ye cevap: Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazım" dedi. TTürk Tabipler Birliği (TTB) Bahçeli'ye cevap vererek, "

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Türk Tabipler Birliği (TTB), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin "Her defasında söylüyorum; Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim, kendi kuruluşlarını yeniden sahiplenmeli ve yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idiği belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazım" açıklamalarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yanıt vererek "Burayız, burada olmaya devam edeceğiz!" diyen TTB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!"