BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,60
ALTIN 967,98
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’da partililerle bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’da partililerle bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla Marmaris’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı çıkışında partililerle bayramlaştı.

Abone ol

Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla’nın Marmaris ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte bayram namazını kıldı.

Bayram namazının ardından AK Parti Muğla milletvekilleri, il ve ilçe yönetimi ile bir araya gelen Erdoğan, partililerin bayramlarını kutladı.
Muğla’da protokol üyeleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramların birleştirici özelliğine vurgu yaparken, katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban eti yıkanır mı kurban eti saklama yöntemleri
Kurban eti yıkanır mı kurban eti saklama yöntemleri
Dondurulmuş kurban eti nasıl çözülür sıcak suya konur mu?
Dondurulmuş kurban eti nasıl çözülür sıcak suya konur mu?
Kurban eti dondurucuda nasıl saklanır nasıl bekletilir?
Kurban eti dondurucuda nasıl saklanır nasıl bekletilir?
Kurbanlıkların sakatatları yenir mi nasıl hangi hayvanın sakatatı yenir?
Kurbanlıkların sakatatları yenir mi nasıl hangi hayvanın sakatatı yenir?
MİT, son 4 yılda PKK'nın üst düzey yöneticisi 104 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT, son 4 yılda PKK'nın üst düzey yöneticisi 104 teröristi etkisiz hale getirdi
Kurban eti kimlere dağıtılır kimlere kurban eti verilmez?
Kurban eti kimlere dağıtılır kimlere kurban eti verilmez?
Denize gireceklere çok önemli uyarı geldi! Ürküten açıklama
Denize gireceklere çok önemli uyarı geldi! Ürküten açıklama
Kurban eti nasıl dağıtılır kaç hisse dağıtılması gerekir Diyanet
Kurban eti nasıl dağıtılır kaç hisse dağıtılması gerekir Diyanet
Kurban eti kaç kişiye verilir kurban eti nasıl dağıtılır?
Kurban eti kaç kişiye verilir kurban eti nasıl dağıtılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram paylaşımı: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram paylaşımı: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum