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Nefes kesen görüntüler! Bayraktar Akıncı Filosu bir arada

Anadolu Ajansı
Nefes kesen görüntüler! Bayraktar Akıncı Filosu bir arada

AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA’lar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi.

Nefes kesen görüntüler! Bayraktar Akıncı Filosu bir arada

Baykar açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın geliştirme ve üretim süreci devam ediyor.

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Nefes kesen görüntüler! Bayraktar Akıncı Filosu bir arada

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda bulunan eğitim ve test faaliyetleri için kullanılan 3 AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek olan 4 AKINCI TİHA birlikte fotoğraf ve video çekimine katıldı.

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Nefes kesen görüntüler! Bayraktar Akıncı Filosu bir arada

Pist üzerinden yapılan çekimlerde nefes kesen etkileyici görüntüler ortaya çıktı. 7 Adet AKINCI TİHA’nın bir araya gelmesi unutulmayacak bir manzara oluşturdu.

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Nefes kesen görüntüler! Bayraktar Akıncı Filosu bir arada
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