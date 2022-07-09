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Kaçan kurbanlık trafik kazasına neden oldu: 1’ i ağır 5 yaralı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kaçan kurbanlık trafik kazasına neden oldu: 1’ i ağır 5 yaralı var

ANKARA’da kaçan kurbanlık keçinin sebep olduğu kazada 1’si ağır, 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

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Olay, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orta şeritte seyir halinde olan 06 FU 1207 plakalı aracın sürücüsü, o esnada karşıdan karşıya geçmekte olan yol ortasındaki kurbanlık keçiye çarpmamak için sağa doğru manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç, sağ şeritte hareket halindeki araca çarparak bariyerlerden atlayıp şarampole yuvarlandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye geldi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi. Kurbanlık keçinin de telef olduğu kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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