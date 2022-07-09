Denize gireceklere çok önemli uyarı geldi! Ürküten açıklama

Uzmanlar, Karadeniz sahillerinde rüzgarlı, dalgalı ve fırtınalı havalarda görülen, her yıl yüzlerce insanın boğularak hayatını kaybetmesine neden olan "rip akıntısı"na karşı vatandaşları uyardı.

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Bayram tatili öncesinde hazırlıkların tamamlandığı Şile plajlarını 9 günlük tatilde yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye'de özellikle Karadeniz sahillerinde görülen, profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı güçteki "rip akıntısı"na karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

"Rip akıntısı", akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşıyor. Boğulma olayları, açığa doğru çekildiğini fark eden insanların, korku ve panikle çırpınarak kıyıya dönmeye çabalamaları ve yorgun düşerek kendilerini su üzerinde tutamamaları neticesinde gerçekleşiyor.

"Akıntının ters yönüne doğru yüzülmemeli"

Şile sahilinde 09.00-19.00 saatleri arasında görev yapan cankurtaranlar, "rip akıntısı"na karşı vatandaşları uyarıyor.

Şile Belediyesi Spor Akademisi Yüzme Antrenörü ve Cankurtaran Eğitmeni Muhammet Özcan, rüzgarın yönü ve denizin dip yapısıyla gelişen rip akıntısının halk arasında "çeken akıntı" olarak da adlandırıldığını söyledi.

Dalganın boyu arttığı zaman "rip akıntısı"nın şiddetinin de arttığını ifade eden Özcan, "Rip akıntısının her zaman açığa çeken akıntı olarak bilinmemesi gerekir. Bazı dönemlerde rip akıntısı kıyıya paralel ve çapraz da olabilir. Böyle bir akıntının içinde olan yüzücülerin kesinlikle paniğe kapılmaması lazım. Kişi gitmek istediği yönün tersi bir yöne giderse, açığa doğru sürüklendiğini, yaptığı hareketlerin boş ve zaman kaybı olduğunu hissederse rip akıntısına kapılmış diyebiliriz." dedi.

Ayazma Plajı Cankurtaran Şefi Furkan Mert, rip akıntısına karşı yüzmekle kıyıya varmanın imkansız olduğunu dile getirdi.

Kişi ne kadar iyi yüzerse yüzsün, akıntının buna izin vermeyeceğini ifade eden Mert, "Kişi, yüzdüğü zaman kıyıya varamadığını fark ederse, çeken akıntı bölgesinde olduğunu çok net şekilde anlayabilir." dedi.