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Kurban duası Diyanet Arapça okunuşu nasıl, nasıl yapılır detaylı anlatım

Kurban duası Diyanet Arapça okunuşu nasıl, nasıl yapılır detaylı anlatım

Kurban duası ve kurban kesilirken edilecek dualar bugün vatandaşlar tarafında sıkça araştırıyor. Diyanet, kurban kesilirken okunacak dualar konusunda merak edilenleri cevapladı. İşte, kurban kesilirken ve keserken okunacak dua nedir? İşte, o detaylar

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Bugün islam aleminde aylardır beklenen Kurban Bayram idrak ediliyor. Kurban duası, kurban ibadetlerini tam ve eksiksiz yerine getirecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Kurban kesimi sırasında ve kesim sonrası okunacak kurban duası ile Müslümanlar ibadetlerini eda edecekler. Kurban kesmenin dini yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen pek çok Müslüman, kurban kesmeden önce dua okumak gibi yapılması gerekenler hakkında bilgi edinerek buna göre adımlarını atmak istiyor. Peki, Kurban kesilirken ve keserken okunacak duası nedir? Kurban duası nasıl okunur? İşte, Kurban duası Arapça ve Türkçe okunuşu

Kurban duası bu yıl da ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kurban kesmeden önce yapılması ve yerine getirilmesi gereken kıstaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Özellikle kurban edilecek olan hayvana acı çektirilmemesi ve eziyet edilmemesi gerektiğini vurgulayan Diyanet, okunacak dualar konusunda da bazı bilgiler verdi. İşte, kurban kesilirken ve keserken okunacak dua nedir? İşte, o detaylar

Kurban kesilirken yapılması gerekenler: Kurban kesilirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hususlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde açıklanmıştır;a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

Kurban kesilirken okunacak dua: Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

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