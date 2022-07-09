Bakan yardımcısından Ümit Özdağ'a yalanlama!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Balıkesir'de gerçekleştirecekleri kongrenin vali ve belediye başkanı tarafından engellendiğini öne sürdü. Özdağ'ın iddiasına bakan yardımcısından cevap geldi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Balıkesir'de gerçekleştirecekleri kongrenin vali ve belediye başkanı tarafından engellendiğini açıklamıştı.

Ümit Özdağ'ın iddiaları İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tarafından yalanlandı.

Kongre için dilekçenin bugün valiliğe verildiğini ve henüz cevap dahi yazılmadığını söyleyen Ersoy, "Bu mübarek arefe gününde böyle bir yalan ve iftirayı, ancak senin gibi bir yalan propaganda uzmanı yapabilir ve bundan ancak sen utanmazsın." diyerek tepki gösterdi.