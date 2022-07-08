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ABD Başkanı Biden'ın sözleri gündem oldu! Gaflarına bir yenisi daha ekledi

ABD Başkanı Biden'ın sözleri gündem oldu! Gaflarına bir yenisi daha ekledi

Gaflarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir pot daha kırdı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesiyle ilgili açıklama yapan Biden, kağıtta yazan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" ifadelerini de okudu.

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu.

Kendisi için yazılan notları okudu
ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bir gaf geldi. ABD Başkanı Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu.

ABD Başkanı Biden daha önce Güney Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e "Başkan" şeklinde hitap etmişti. 

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