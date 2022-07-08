HDP resti çekti! Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet demeyiz

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına gözdağı verdi.

Ortak aday fikrine sıcak baktıklarını söyleyen Beştaş, "Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet dememizin de beklenmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, gündeme ilişkin BirGün'e açıklamalarda bulundu.

HDP'den muhalefete 'ortak aday' şartı

Açıklamasında, 2019 yerel seçimlerinde ittifak kurdukları CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'na göndermelerde bulunan Beştaş, 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri için tek aday fikrine sıcak baktıklarını söyledi.

Bunun için ittifak ortaklarına şart koşan Beştaş, "Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor" dedi.

'Hadi biz de geliyoruz' demeyeceğiz"

Türkiye'de demokratik bir rejim tahkim etmek için asgari müştereklerde buluşmak gerektiğini söyleyen Beştaş, "Bize karşı bütün muhalefet blokunun olumsuz tutumuna rağmen şeffaf görüşme olması gerektiğini, bunu değerlendireceğimizi ve ortak aday fikrine kendimizi hiçbir zaman kapatmadığımızı ifade ediyoruz. Sürekli muhalefetle diyaloğa hazır olduğumuzu deklare ediyoruz. Gidip hiçbir partiye ya da diğer işte bileşenlere 'Hadi biz de geliyoruz' demeyeceğiz." diye konuştu.

"Bizim dışımızda belirlenecek adaya 'evet' demeyiz"

Beştaş, ittifaka dahil edilmedikleri bir senaryoda, belirlenen adaya 'evet' demeyeceklerini vurgulayıp, "Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet dememizin de beklenmemesi gerekiyor. Ortak aday etrafında birleşmemiz için kesinlikle güçlü bir iletişim, tartışma ve asgari çıtada buluşma şartlarının oluşması gerekiyor." dedi.