BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,59
ALTIN 968,33
HABER /  POLİTİKA

HDP resti çekti! Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet demeyiz

HDP resti çekti! Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet demeyiz

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Abone ol

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına gözdağı verdi.

Ortak aday fikrine sıcak baktıklarını söyleyen Beştaş, "Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet dememizin de beklenmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, gündeme ilişkin BirGün'e açıklamalarda bulundu.

HDP'den muhalefete 'ortak aday' şartı
Açıklamasında, 2019 yerel seçimlerinde ittifak kurdukları CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'na göndermelerde bulunan Beştaş, 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri için tek aday fikrine sıcak baktıklarını söyledi.

Bunun için ittifak ortaklarına şart koşan Beştaş, "Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor" dedi.

'Hadi biz de geliyoruz' demeyeceğiz"
Türkiye'de demokratik bir rejim tahkim etmek için asgari müştereklerde buluşmak gerektiğini söyleyen Beştaş, "Bize karşı bütün muhalefet blokunun olumsuz tutumuna rağmen şeffaf görüşme olması gerektiğini, bunu değerlendireceğimizi ve ortak aday fikrine kendimizi hiçbir zaman kapatmadığımızı ifade ediyoruz. Sürekli muhalefetle diyaloğa hazır olduğumuzu deklare ediyoruz. Gidip hiçbir partiye ya da diğer işte bileşenlere 'Hadi biz de geliyoruz' demeyeceğiz." diye konuştu.

"Bizim dışımızda belirlenecek adaya 'evet' demeyiz"
Beştaş, ittifaka dahil edilmedikleri bir senaryoda, belirlenen adaya 'evet' demeyeceklerini vurgulayıp, "Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet dememizin de beklenmemesi gerekiyor. Ortak aday etrafında birleşmemiz için kesinlikle güçlü bir iletişim, tartışma ve asgari çıtada buluşma şartlarının oluşması gerekiyor." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi!
Rize bayram namazı saati 2022 namaz ne zaman kılınacak Diyanet
Rize bayram namazı saati 2022 namaz ne zaman kılınacak Diyanet
Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Yeniden gündeme geliyor
Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Yeniden gündeme geliyor
Konya namaz vakti saat kaçta kılınacak 2022 Diyanet namaz vakitleri
Konya namaz vakti saat kaçta kılınacak 2022 Diyanet namaz vakitleri
Kayseri bayram namazı kaçta Diyanet bayram namazı saatleri takvimi
Kayseri bayram namazı kaçta Diyanet bayram namazı saatleri takvimi
Eskişehir namaz saati 2022 kaçta okunacak Diyanet bayram namazı saati
Eskişehir namaz saati 2022 kaçta okunacak Diyanet bayram namazı saati
Edirne bayram namazı saati Diyanet 2022 namaz saat kaçta_
Edirne bayram namazı saati Diyanet 2022 namaz saat kaçta_
Rusya'dan Cilvegözü Sınır Kapısı kararı: Veto ettiler
Rusya'dan Cilvegözü Sınır Kapısı kararı: Veto ettiler
Düzce bayram namazı saati 2022 Diyanet namaz vakti ne zaman?
Düzce bayram namazı saati 2022 Diyanet namaz vakti ne zaman?
Galatasaray, Mostafa Mohamed'in ödemesini Zamalek'e yaptı
Galatasaray, Mostafa Mohamed'in ödemesini Zamalek'e yaptı