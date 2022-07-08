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Rusya'dan Cilvegözü Sınır Kapısı kararı: Veto ettiler

Rusya'dan Cilvegözü Sınır Kapısı kararı: Veto ettiler

Rusya, Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden, Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın süresinin uzatılmasını veto etti.

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Rusya, Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden, Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın süresinin uzatılmasını veto etti.

Cilvegözü sınır kapısı üzerinden Suriye'ye insani yardımların yapılmasına izin veren mekanizmanın görev süresi 10 Temmuz'da doluyordu.

Cilvegözü'nün açık kalması istenmişti
Sınır kapısının açık kalması ve yardımların devam edebilmesi için söz konusu mekanizmanın, BMGK tarafından yenilenmesi gerekiyor. Norveç ve İrlanda'nın sunduğu ve Batılı ülkelerin destek verdiği tasarıda, Cilvegözü sınır kapısının bir yıl daha açık kalması öneriliyordı.

BMGK'da Yapılan oylamada; 15 üyeli konseyde 13 ülke tasarıya destek verirken, Rusya kararı veto etti, Çin ise çekimser oy kullandı.

Rusya'nın şartları vardı
Ancak Rusya sınır ötesi yardım mekanizmasının görev süresinin sadece 6 ay uzatılması ve yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılmasını istiyordu.

Son oylama 10 temmuz'da
BM Güvenlik Konseyi; 10 Temmuz'da aksi yönde bir karar alamazsa, Suriye'ye uluslararası insani yardımların gönderildiği Cilvegözü Sınır Kapısı kullanılamayacak ve ülkenin kuzeybatısında 4 milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya kalacak.

BMGK'da oylama sistemi nasıl çalışıyor?
BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi, daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan da herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

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